Avengers: diamo uno sguardo al costume della Fenice indossato da Wolverine

Nelle ultime parti della storia narrata in Avengers la Fenice ha iniziato la ricerca di un nuovo ospite per i propri poteri. Pur non essendo ancora terminato il torneo creato per l'occasione, un eroe, Wolverine, ha sfoggiato i panni dell'uccello fiammeggiante.

Nel numero 42 sono continuati gli scontri per raggiungere il gradino più alto del podio ed ottenere gli ambiti poteri. Tra coloro che si sono dovuti ritirare vi sono Echo e Shang-Chi, rispettivamente sconfitti da Namor e Capitan America. Ora però uno dei tanti combattenti ha esposto le proprie ragioni per il quale sarebbe il più adatto a fregiarsi della nuova forza.

All'interno dello spazio vuoto in cui finiscono i concorrenti al termine di ogni combattimento si è tenuta una discussione su chi dovrebbe ottenere i poteri della Fenice. In particolare Wolverine ha affermato che nonostante l'uccello fiammeggiante attragga molti combattenti esso ha un prezzo da pagare, ed in molti casi ha potuto assistere al triste risultato. In seguito ha fatto alcuni esempi: il massacro della famiglia di Rachel, la forma oscura di Jeannie ed il sacrificio dell'infanzia di Hope. Proprio per questo motivo il mutante afferma quindi di essere la persona giusta ad ottenere i poteri poiché è il proprio lavoro quello di incassare i colpi al poto della gente buona.

Successivamente l'eroe viene mostrato con indosso il costume della Fenice come è possibile osservare nell'immagine riportata al termine della news.

Ci si torna quindi a chiedere chi sarà il vero vincitore del torneo che si sta svolgendo tra le pagine di Avengers, recentemente avevamo ipotizzato che sarebbe potuto essere una donna. Ricordo inoltre che un importante eroe ha rifiutato di entrare nel gruppo di Avengers.