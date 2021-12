Avengers contro Eterni, guerra in vista per le due squadre Marvel

In casa Marvel Comics è in arrivo uno scontro tra due super gruppi: Avengers e Eterni. Sulle pagine di Eternals #10, in arrivo a Marzo 2022, avrà inizio la guerra tra i più potenti eroi della Terra e gli immortali esseri creati dai Celestiali, in una storia scritta da Kieron Gillen e illustrata da Esad Ribić.

Alla base dello scontro, descritto come "la più grande storyline Marvel Comics del 2022", sembra esserci l'attuale base operativa degli Avengers, ricavata dal cadavere di un Celestiale. Quattro miliardi di anni fa, infatti, un Celestiale chiamato il Progenitore trovò la morte sulla Terra nel Circolo Polare Artico. All'inizio dell'attuale run di Avengers, i Vendicatori hanno deciso di utilizzare il corpo del Progenitore come base ribattezzandolo Avengers Mountain.



A quanto pare, però, non tutti gli eroi della Terra avallano la decisione dei Vendicatori: "Gli Eterni sono in pellegrinaggio", recita la sinossi pubblicata da Marvel Comics. "In realtà, dipende a chi lo chiedi — perché non è esattamente un pellegrinaggio...quanto più un effrazione con scasso all'interno dell'Avengers Mountain. Ma ciò che gli Avengers non sanno non può ferirli...giusto?".



La cover di Eternals #10, a cura di Esad Ribić, non lascia dubbi: sullo sfondo dell'Avengers Mountain vediamo infatti uno scontro diretto tra Ikaris e Captain Marvel a colpi di raggi oculari. Nonostante il destino di Ikaris nel film The Eternals dei Marvel Studios, la presenza del personaggio nelle avventure fumettistiche degli Eterni non deve stupire, in quanto il film si prende non poche libertà rispetto alla sua controparte cartacea. A proposito, vi lasciamo alla nostra recensione di The Eternals.