Avengers e Fantastici 4 uniscono le forze in Empyre, il nuovo crossover in uscita nel 2020

Tre mesi dopo la presentazione della nuova miniserie di Marvel Comics "Incoming", il caporedattore della Casa delle Idee C.B. Chebulski ha svelato l'esistenza di un nuovo, ambizioso progetto crossover che seguirà le avventure degli Avengers e dei Fantastici 4: Empyre.

Secondo quanto rivelato nel teaser visibile in cima all'articolo, la storia sarebbe stata innescata proprio dagli eventi raccontati nel primo numero del sopracitato Incoming e vedrà collaborare gli eroi in vista della doppia minaccia rappresentatata dall'alleanza tra Kree e Skrulls. Il one-shot, scritto da Al Ewing e Dan Slott, sarà disegnato dall'italianissimo Valerio Schiti e debutterà in America nell'aprile del 2020.

Qui sotto potete leggere il Comunicato condiviso da Marvel Comics poche ore fa.

"New York - 30 dicembre 2019 - La scorsa settimana il primo numero di Incoming ha piantato le radici per l'incredibile evento crossover che vedremo nel 2020, EMPYRE! In questo spettacolare one-shot scoprirete l'allenza tra Kree e Skrulls sotto un nuovo imperatore pronto ad attaccare la Terra. L'immenso esercito di questo villain costringerà gli Avengers e i Fantastici 4 a unire le forze, ma sarà abbastanza per salvare il mondo? […] Non perdete questa nuova storia nata dal genio del duo Al Ewing/Dan Slott e disegnata dall'incomparabile Valerio Schiti. Preparatevi per quella che lo stesso C.B. Chebulski ha descritto come una delle più incredibili storie sci-fi mai realizzate da Marvel Comics!".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo one-shot?