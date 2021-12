Avengers Forever: la nuova serie presenta Tony Stark, l'invincibile Ant-Man

In casa Marvel Comics si appresta a fare il suo debutto Avengers Forever, nuova serie a fumetti dedicata a un gruppo di Vendicatori multiversali. Nella preview del primo numero, in uscita il 22 Dicembre 2021, facciamo la conoscenza di uno di questi Avenger alternativi: si tratta di Tony Stark, l'invincibile Ant-Man.

Avengers Forever prende il via dagli eventi di Avengers #750, numero celebrativo che ha visto, tra le altre cose, un ritorno al passato per She Hulk. In Avengers #750 hanno fatto il loro debutto i Signori del Male del multiverso, composti da Doom Supremo, Kid Thanos, Fenice Oscura, Re Killmonger, Ghost Goblin (un Norman Osborn coi poteri di Ghost Rider), e Teschio Nero (un Teschio Rosso in possesso del simbionte di Venom).



Per combattere un team di villain del multiverso, c'è bisogno di un gruppo di eroi del multiverso, ed ecco che entra in scena Avengers Forever, serie scritta da Jason Aaron e illustrata da Aaron Kuder. Nella preview del primo numero (disponibile in calce), facciamo la conoscenza di un Tony Stark alternativo, che al posto di costruire l'armatura di Iron Man è invece diventato Ant-Man. E non è tutto: questo Tony Stark è in possesso di un'arma potenzialmente devastante chiamata Knowhere Gun, che non è altro che la testa miniaturizzata di un Celestiale.



Sembra che Marvel abbia intenzione di rendere il ruolo del multiverso sempre più centrale nelle sue storie: non è un caso quindi che gli universi alternativi siano al centro della trama di prodotti come Loki, Doctor Strange 2 e anche l'ultimo film di Spider-Man attualmente al cinema. E il pubblico sembra apprezzare: infatti No Way Home è il terzo miglior esordio della storia al botteghino.