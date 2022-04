Avengers Forever, una variante di Thor diventa l'immortale Iron Fist

La nuova serie a fumetti Marvel Avengers Forever sta regalando ai fan alcuni personaggi inediti decisamente memorabili. Dopo aver presentato Tony Stark, l'invincibile Ant Man, è arrivato il momento del debutto di un Thor indegno di sollevare Mjolnir, ma comunque in grado di proteggere K'Un Lun nei panni dell'Immortale Iron Fist.

La serie Avengers Forever vede le avventure di alcuni Vendicatori del Multiverso e i loro tentativi si sventare i piani dei Signori del Male multiversali. Protagonista è il Robbie Reyes/Ghost Rider di Terra-616, l'universo Marvel principale, accompagnato da un Deathlok capace di viaggare attraverso le realtà.



Il prossimo Luglio, su Avengers Forever #8, Robbie farà la conoscenza di un Thor che non è più capace di brandire il suo martello, e che per questo motivo ha deciso di viaggiare nella terra mistica di K'Un Lun per imparare i suoi segreti e diventare Iron Fist, ruolo che, solitamente, è ricoperto da Danny Rand.



Avengers Forever #8 sarà scritto da Jason Aaron e illustrato da Aaron Kuder, che si è occupato anche della cover del numero (che riportiamo in calce) che mostra l'indegno Thor con il suo pugno in primo piano. Prima di fare la conoscenza di questa variante del Tonante, in ogni caso, il Figlio di Odino sarà protagonista del numero celebrativo Thor 750, in arrivo la prossima settimana.