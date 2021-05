Avengers: Ghost Rider dà il benvenuto ad un nuovo membro della squadra nel volume 45

Nel corso degli anni la squadra degli Avengers è stata formata da numerosi eroi e anche anti eroi protagonisti di altrettante avventure. Attualmente la serie è entrata nel vivo dell'arco narrativo Enter the Phoenix, che introdurrà un nuovo membro all'interno del più grande gruppo di supereroi della Terra.

Il volume 45 di Avengers, scritto a Jason Aaron e disegnato da Lucas Maresca, si apre con l'addestramento dei protagonisti nella loro base in montagna, dove vengono raggiunti da Maya Lopez, conosciuta con il nome in codice di Echo, vincitrice del torneo Phoenix Force, e attuale ospite dell'entità Fenice. Mentre cerca di prendere familiarità con i suoi nuovi poteri, Maya riceve la visita di Robbie Reyes, vale a dire Ghost Rider.

Echo ammette subito di essere preoccupata e scoraggiata dal suo nuovo status quo, e Robbie riesce non solo a farla sentire parte degli Avengers, ma sembra anche empatizzare con lei. Naturalmente Maya non partecipa ancora attivamente alle missioni del gruppo, ma la breve scena con Ghost Rider ha reso ufficiale la sua aggiunta, e probabilmente nel volume 46, previsto per il prossimo 7 luglio, potrebbe entrare in azione.

Ricordiamo che Marvel Comics ha anche presentato World War She-Hulk , e vi lasciamo alle vere intenzioni di Fenice nei confronti di Thor.