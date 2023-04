Avengers: grandi artisti a raccolta sulle cover per i 60 anni dei Vendicatori

Nati dalla colorata mente di Stan Lee e dal talentuoso disegnatore Jack Kirby, gli Avengers hanno permeato l’industria del fumetto americano, soprattutto in seguito al loro clamoroso debutto sul grande schermo nel Marvel Cinematic Universe. Nel 2023 ricorrerà il loro 60esimo anniversario, e per questo Marvel Comics ha in serbo grandi iniziative.

Nel corso di maggio 2023 avrà infatti inizio una nuova era per i Vendicatori, nella nuova serie scritta da Jed MacKay e illustrata da C.F. Villa. Altri autori però torneranno a unire le forze in una serie di cover molto speciali, volte a ripercorrere alcuni dei momenti più rilevanti nella sessantennale storia degli eroi più potenti della Terra. A partire dal 2020 Marvel ha presentato al mondo il progetto Stormbreaker, col quale affida ancora oggi illustrazioni particolari per eventi altrettanto rilevanti a persone dal grande talento.

Ad essere scelti per celebrare i 60 anni degli Avengers sono stati gli artisti Elena Casagrande, Nico Klein, Martin Coccolo, Lucas Werneck, Jan Bazaldua, Chris Allen, Federico Vicentini e lo stesso Villa. Nel corso del mese di giugno 2023, precisamente dal 6 al 28, verranno quindi pubblicate delle variant cover da collezione indirizzate a chi vuole celebrare i 60 anni dei Vendicatori, e come potete vedere dall’illustrazione in anteprima della variant firmata da Martin Coccolo, riportata in calce, il secondo volume di Groot sarà introdotto dall’illustrazione riguardante l’ingresso di Spider-Man negli Avengers.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla nuova serie degli Avengers in stile cyberpunk, molto simile a quanto visto nel videogioco di CD Project Red Cyberpunk 2077.