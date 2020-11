Avengers: un importante eroe ha rifiutato di entrare tra i Vendicatori

Nell'universo Marvel uno dei gruppi di eroi più ambiti e potenti è sicuramente quello degli Avengers, che si battono per mantenere la pace, ispirando continuamente le nuove generazioni di promettenti eroi. Ciò rende ancora più sorprendente quanto è avvenuto nel 38esimo volume proprio della serie dedicata ai Vendicatori.

Dopo l'evento conosciuto come l'Era di Khonshu, i diversi membri del team si riuniscono, per reagire immediatamente ai piani di Mephisto, che al momento sembra essere in netto vantaggio. Per vincere questa guerra gli Avengers hanno bisogno di rinforzi, e decidono di fare affidamento sul misterioso e potente Moon Knight.

Black Panther allora si reca a New York per chiedere direttamente a Marc Spector se vuole effettivamente entrare a far parte degli Avengers. La scelta di mandare Black Panther non è stata casuale, visto che i due si erano affrontati brutalmente durante l'evento sopra citato, e anche se nelle battute finali Spector ha fatto la cosa giusta, attaccando Khonshu, ha comunque rubato i poteri di alcuni eroi, Dr. Strange, Thor, Ghost Rider e Iron Fist, e schiavizzato il mondo usando il nome di Khonshu.

Questo tentativo di riappacificazione però non va a buon fine, Moon Knight non è minimamente interessato ad entrare negli Avengers, e sottolinea che non intende avere a che fare in alcun modo con loro. Quando poi Black Panther dice che insieme possono fermare Mephisto, Spector risponde: "Assolutamente no, non ci riusciremmo. Ho provato a fermarlo. Ci ho messo tutto me stesso. E poi decidi di scendere dalla tua fantasiosa montagna per venirmi incontro. Tornerò nel luogo a cui appartengo, per mantenere al sicuro il mio piccolo angolo di mondo nell'unico modo che conosco. Con i miei due maledetti pugni di Khonshu. Vuoi Mephisto? È tutto tuo, Panther. Speriamo tu sia migliore a fermarlo di quanto lo sia stato io."

Si tratta di un rifiuto pesante per il gruppo degli Avengers, che influenzerà certamente la guerra contro Mephisto. Ricordiamo che nel volume 37 sono stati presentati dei nuovi Iron Fist e Dr. Strange, e vi lasciamo ai fumetti Marvel più importanti per il sostegno all'uguaglianza.