Avengers Inc.: il processo creativo di Al Ewing dietro la nuova serie Marvel

Le ultime battute della stagione estiva si stanno rivelando ricche di novità , e uno dei grandi autori protagonisti è indubbiamente Al Ewing. Ewing sta infatti lavorando a Immortal Thor, dove sta rivisitando ed espandendo la mitologia norrena, ma è anche impegnato nella nuova serie sui Vendicatori, Avengers Inc. in uscita il 13 settembre 2023.

Nel corso di un’intervista con i colleghi americani di CBR lo sceneggiatore ha rivelato quali sono state alcune delle influenze che lo hanno portato a immaginare e scrivere una storia del genere, andando quindi ad esplorare alcune fasi del processo creativo dietro la nuova serie. In passato Ewing aveva collaborato con la Casa delle Meraviglie alla serie Ant-Man, e nel corso della serializzazione aveva sviluppato una profonda simpatia per il personaggio di Janet Van Dyke, Wasp, da lui descritta come “incredibilmente divertente da scrivere”.

Ewing aveva già iniziato ad immaginarla al fianco di qualcuno, magari un personaggio importante nell’universo Marvel, per risolvere misteri. Ed ecco nascere l’idea alla base della nuova serie sui Vendicatori. Wasp sarebbe stata accompagnata da Victor Shade, e nel corso delle loro avventure alla ricerca di misteri da risolvere, i due avrebbero avuto a che fare spesso con guest star provenienti da ogni angolo dell’universo fumettistico targato Marvel.

Il nome Avengers Inc. è nato solo in seguito, e tutto lo staff della Casa delle Idee è stato d’accordo nel riconoscere che donava quel senso di storie in perfetto stile thriller. Ewing ha confermato che Victor Shade nasconde dei segreti, e non ha alcun legame con Visione come potrebbe sembrare vista la specificità del nome scelto. Sul finire dell’intervista, lo sceneggiatore ha anticipato alcuni dei personaggi speciali che appariranno nella serie: Moon Knight, Nick Fury, Jane Foster, Nadia Van Dyke, ammettendo anche di voler inserire in qualche modo il Dottor Destino.

Cosa ne pensate di questa nuova serie dedicata all'universo degli Avengers?