Avengers: Marvel Comics conferma la morte di uno dei principali villain

Dopo diversi numeri, la collana degli Avengers si appresta a terminare l'ultimo arco narrativo dedicato alla figura di Khonshu e Moon Knight per avviarne uno nuovo. Tuttavia, la nuova saga non si aprirà senza una morte spettacolare di uno dei villain principali dell'opera. Ecco di chi si tratta.

Marvel Comics, attraverso l'introduzione del 38° numero, ha confermato la fine della saga "Age of Khonshu" e l'avvio di "Enter the Phoenix". Tuttavia, il passaggio non sarà graduale in quanto un colpo di scena chiuderà il palcoscenico a uno degli antagonisti della serie, Mephisto, e fornirà una rapida introduzione di una delle prossime minacce per i vendicatori.

In realtà, la sua morte era stata già anticipata da diversi numeri, basti pensare a una delle scene della 34esima uscita in cui una scena mostrava la morte di Mephisto ad opera di Moon Knight mentre impugnava Mjolnir. Lo stesso Moon Knight, allora, aggiunse che "questa sarebbe stata la fine di Mepihsto" anche se la risposta di Khonshu non chiudeva definitivamente il suo ciclo. Ad ogni modo, la nuova saga inizierà col botto, nonostante siano poche le informazioni trapelate sinora in merito alla saga di "Enter the Phoenix".

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo arco narrativo, i vendicatori sono pronti ad affrontare ulteriori colpi duri? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.