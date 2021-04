Avengers: Marvel Comics presenta World War She-Hulk, in arrivo a luglio

Nelle scorse ore Marvel Comics ha annunciato un nuovo evento previsto per questa estate, che verrà pubblicato a partire dal volume 46 di Avengers, previsto per il 7 luglio, e si intitolerà World War She-Hulk, chiaro riferimento alla celebre miniserie Wolrd War Hulk del 2007, in cui Hulk invade la Terra, dopo essere stato tradito dagli altri supereroi, invade la Terra.

In questa nuova rivisitazione Jennifer Walters verrà designata come una minaccia globale, e sia la Russia che il gruppo conosciuto come Guardia d'Inverno avvieranno una meticolosa ricerca per catturarla, e imprigionarla in nome della pace. Di seguito trovate le anticipazioni e la descrizione ufficiale pubblicata dall'editrice statunitense:



"I Vendicatori si preparano alla World War She-Hulk! Jason Aaron e Javier Garron lanciano un nuovo arco narrativo in Avengers #46 previsto per il mese di luglio. Iniziando dal volume 46 l'attuale viaggio di Jennifer Walters la condurrà verso un nuovo cammino, che durerà fino al numero 50. Come un omaggio per il grande evento crossover del 2007 creato da Greg Pak, World War She-Hulk sarà una serie a sé stante, una nuova aggiunta alla leggenda di Hulk. La storia, ricca d'azione, mostrerà She-Hulk contro i Red Guardian e la Winter Guard."

"Dopo gli scioccanti eventi di "Enter the Phoenix" la Terra è divenuta più frammentata e fragile, specialmente per gli Avengers. Quando She-Hulk viene definita come una minaccia globale, agli eroi più potenti della Russia, la Guardia d'Inverno, viene assegnato il compito di prendere Jen e consegnarla alla giustizia."

Anche lo sceneggiatore della serie, Jason Aaron, ha voluto presentare rapidamente l'incipit della miniserie: "Quando la Guardia d'Inverno russa invade la montagna degli Avengers per arrestare She-Hulk, si dà inizio ad un'intricata storia di spionaggio globale, che ci porterà dalla nota accademia di addestramento per assassini di Red Doom ad un regno sotto la superficie del mare che si trova nel mezzo di una violenta rivoluzione."

Ricordiamo che di recente Wolverine ha indossato il costume di Fenice, e vi lasciamo scoprire le vere intenzioni della Fenice nei confronti di Thor.