Avengers: Marvel Comics reinventa i Vendicatori con lo stile di Cyberpunk 2077

Il Multiverso Marvel ha permesso ai numerosi creativi della casa editrice di dare vita a dimensioni alternative dove i suoi principali eroi e antagonisti sono apparsi con design innovativi, diversi e ben caratterizzati. Stavolta Marvel ha deciso di stravolgere completamente gli Avengers immaginandoli in una dimensione cyberpunk.

Nei vari universi creati finora Spider-Man è sempre stato uno dei primi supereroi a ricevere modifiche e cambiamenti, e anche per questo nuovo inizio dedicato ai Vendicatori ha ottenuto una nuova variante chiamata Recluse. Introdotto in Marvel Voices: Spider-Verse #1, scritto da Cheryl Lynn Eaton e disegnato da Julian Shaw, Recluse proviene dalla Terra-6201 e indossa un costume in perfetto stile cyberpunk, piuttosto simile ai design presenti nel discusso videogioco Cyberpunk 2077, prodotto da CD Project Red.

In questa linea temporale la società è profondamente legata al consumismo e tutti hanno accesso a tecnologie incredibilmente avanzate. Lo stesso autore, Shaw, ha messo a confronto quanto immaginato da lui e dai suoi colleghi, alla Night City vista in Cyberpunk 2077, soprattutto per quanto riguarda l’estetica generale dei personaggi e di una New York piegata al volere di Max Dillon, vale a dire Electro.

Sulla Terra-6201 Dillon è infatti riuscito a diventare un uomo di grande successo nel mondo della tecnologia, raggiungendo un’incontrastabile posizione di potere. Mentre Peter Parker è stato sostituito completamente da Zion Reilly, ragazza di cui si sa ancora molto poco, altri supereroi, parte del gruppo degli Avengers, sembrano aver ricevuto modifiche più lievi. Nel corso del volume Recluse incontra Capitan America, uno Steve Rogers molto più rilassato rispetto al Cap di Terra-616, ma comunque pronto a guidare i Vendicatori con responsabilità e senso del dovere.

