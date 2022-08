Avengers: Murderworld, gli eroi contro il mondo assassino di Arcade

Insieme all’atteso evento crossover Dark Web, in arrivo a novembre 2022, la casa editrice Marvel Coomics ha annunciato una nuova miniserie prevista per lo stesso mese. Avengers: Murderworld vedrà i Vendicatori alle prese col Mondo Assassino gestito dal sadico villain conosciuto come Arcade.

Lo sceneggiatore Jim Zub, conosciuto per il contributo alle serie di Conan il Barbaro e agli albi speciali dedicati all’universo di Dungeons & Dragons, e l’artista Ray Fawkes hanno confezionato una serie, composta da cinque volumi, dove la minaccia di Arcade sarà più concreta che mai. Il Mondo Assassino, creato dall’antagonista, è un’ambientazione estremamente pericolosa, costellata di trappole mortali, e sarà teatro di importanti vicende, e rivelazioni, con protagonisti i Vendicatori.

Dopo il primo volume, che sarà una generale introduzione e presentazione del luogo e di come gli Avengers vi giungeranno, ogni albo successivo conterrà delle storie one-shot dedicate a Spider-Man, Wolverine, Moon Knight, e Vedova Nera, la quale sembra avere dei conti in sospeso proprio con Arcade. I lettori vivranno gli eventi dagli occhi di Paul Pastor, un giovane e curioso documentarista che seguirà i Vendicatori in questo folle gioco orchestrato da Arcade.

In calce potete vedere la cover del primo volume firmata da Paco Medina., con Capitan America, Iron Man e Thor pronti a lottare.