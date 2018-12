Avengers: No Road Home, i Vendicatori incontrano Conan il Barbaro

A quanto apprendiamo dalla copertina del sesto volume del crossover, è arrivato il momento per Conan il Barbaro di incontrare gli Avengers ed unirsi per combattere il comune nemico. Ma l'alleanza sarà pacifica, o ci aspettano dei contrasti nello sviluppo della vicenda?

I tempi sembrano ormai essere maturi: Conan il Barbaro è pronto a fare la conoscenza della squadra di supereroi più famosa del pianeta, gli Avengers. A quanto apprendiamo dalla copertina del sesto volume della serie crossover Avengers: No Road Home, il barbarico guerriero, disegnato dall'artista Yasmine Putri in coppia con Scarlet Witch, è in procinto di arricchire il mondo Marvel con un po' di sana brutalità.

A quanto sembra la squadra dei vendicatori si alleerà con Conan per fronteggiare la minaccia rappresentata dalle Regina della Notte, anche se, almeno da quanto trapela dalle prime indiscrezioni, potrebbe non essere una coesistenza totalmente armoniosa, e anzi si vocifera di qualche scontro inevitabile in seno alla coalizione appena formatasi.

Quando i diritti per la pubblicazione del materiale relativo alla figura di Conan furono riacquistati da Marvel Comics, entrambe le parti risultarono estremamente soddisfatte, con Fredrik Malmberg (presidente del Conan Propreties International) che aveva espresso il suo entusiasmo nei riguardi dell'imminente inserimento del personaggio all'interno del nuovo mondo Marvel, ritenuta l'azienda perfetta per raccontare le storie che lo riguardavano.

Anche l'editor Marvel C.b. Cebulski ha manifestato grande euforia, affermando che era giusto riportare a casa quel brand che tanto aveva dato a numerosissimi artisti della casa degli Avengers.

Ricordiamo che Avengers: No Road Home #6 sarà disponibile dal marzo del 2019, mentre la versione cinematografica dei Vendicato ha appena pubblicato il primo trailer del suo attesissimo capitolo conclusivo, Avengers: Endgame.