Avengers: No Surrender uccide uno dei più famosi personaggi Marvel!

La Marvel ha largamente preannunciato che il loro prossimo eventonon sarebbe stato timido nell'uccidere i personaggi, e le nuove anteprime sembrano confermare quanto detto in precedenza.

Attenzione possibile Spoiler

Nella testata in questione sembra che la terra sia stata rubata, e che gli eroi del pianeta debbano tenere a bada il caos nelle strade. Ciò si traduce in esplosioni, spaccature e altro, e Jarvis e Nadia Pym si ritrovano presi in mezzo alla corso ai generi alimentari.

I due Iniziano ad aiutare i civili nella zona mentre cadono detriti dal cielo, tra cui un ragazzo che sta per essere schiacciato. Jarvis lo vede in tempo per allontanarlo, ma quando Nadia si gira in direzione dei due, tutto ciò che vede è il ragazzo sano e salvo mentre la mano di Jarvis giace senza vita su un cumulo di macerie.

Nei fumetti la morte è compagna costante degli eroi, ma senza poteri o scudi di sorta, che permettono quasi sempre il ritorno dal regno dei morti, questa sembra una fine piuttosto certa per l'alleato di vecchia data degli Avengers.

L'assenza di vita della sua mano sembra confermare questo fatto, ma i fan dovranno aspettare per sapere se Jarvis sia effettivamente giunto al suo finale. Il crossover Marvel Legacy tra Avengers, Uncanny Avengers, U.S Avengers e Occupy Avengers prosegue la sua corsa.