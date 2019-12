Avengers: il numero 28 vedrà un'inaspettata 'Riunione cosmica'

Il numero 28 della serializzazione principale degli Avengers - che arriverà sul mercato la prossima settimana - vedrà una riunione piuttosto importante come suggerisce la preview ufficiale diramata dalla Marvel Comics.

Nella prossima uscita degli Avengers, infatti, assisteremo all'incontro tra i Tre Araldi - che a quanto pare avranno un ruolo all'interno dell'arco narrativo dello "Starbrand Reborn". Veniamo a sapere del loro coinvolgimento osservando la splendida tavola che potete trovare in calce all'articolo, realizzata dall'artista Ed McGinness.

Il team degli Avengers, quindi, non solo si è imbattuto in Silver Surfer in chiusura del numero 27, ma avrà a che fare anche con Terrax e Firelord - il divoratore di mondi arcinemico dei Fantastici Quattro. Non è chiaro in che modo gli araldi si riuniscano, anche se appare evidente che il loro incontro è volto alla ricomparsa di Starbrand.

L'arco narrativo "Strabrand Reborn" dovrebbe entrare nel vivo nel corso del numero 30 di Avengers, in uscita nelle fumetterie il 29 Gennaio. Intanto possiamo avere un'anteprima degli eventi che andranno in scena nel numero 28:

"Un misterioso nuovo portatore dell'onnipotente super-arma cosmica, lo Starbrand, è sorto all'interno di una prigione spaziale delle dimensioni di una galassia, attirando l'attenzione degli eroi più potenti della terra, insieme ad alcune delle figure più importanti provenienti dalle stelle. Osservate l'arrivo dei Tre Araldi. Inoltre, Thor è stato infettato dalla covata.."

