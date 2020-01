Avengers of The Wastelands: la Marvel pubblica le prime tavole e la sinossi della serie

L'avventura di Old Man Logan si è conclusa lo scorso anno nelle pagine di Dead Man Logan, ma la sua uscita di scena ha contribuito a riunire una nuova squadra di eroi, che nella nuova serie Avengers of The Wastelands cercherà di contrastare la minaccia rappresentata da Doctor Doom, Teschio Rosso e il resto dei tiranni.

La Marvel Comics ha pubblicato in anteprima due tavole della nuova pubblicazione, insieme alla sinossi ufficiale che descrive le prossime scorribande dei Vendicatori. La serie è scritta da Ed Brisson e disegnata da Jonas Scharf, mentre la cover presente in calce all'articolo è stata realizzata dall'artista Juan Jose Ryp.

Qui in basso vi lasciamo la traduzione della descrizione ufficiale di Avengers of The Wastelands:

"Una nuova storia dall'universo di Old Man Logan!

"In un mondo in cui da più di cinquant'anni la maggior parte dei supereroi è caduta nelle mani del Teschio Rosso , una nuova forza sorge nelle Terre Desolate! DANI CAGE impugna il potente Mjolnir per la causa della pace, ma quando il brutale regime di DOCTOR DOOM costringe DWIGHT (il proprietario della tecnologia di Ant-Man sopravvissuta) Dani e HULK in un ultimo disperato tentativo di sopravvivere, gli AVENGERS hanno ancora una volta l'opportunità di collaborare! Nasce dalla saga di OLD MAN LOGAN e in seguito OLD MAN QUILL e DEAD MAN LOGAN, questo è il primo numero dell'opera magna di Ed Brisson e Jonas Scharf, assolutamente da non perdere!"

Il primo numero di Avengers of The Wastelands arriverà sugli scaffali il 29 Gennaio. Negli ultimi giorni, la Marvel Comics ha annunciato una nuova serie in arrivo per Occhio di Falco. Restando in tema Vendicatori, Gli Avengers e i Fantastici Quattro uniranno le forze in Empire, un crossover previsto per il 2020.