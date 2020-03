Avengers of The Wastelands riporta in auge un vecchio gruppo di antagonisti

Nonostante la dipartita di Old Man Logan, Dani Cage ha inaugurato la serie Avengers of The Wastelands, nella quale confluiscono gli eroi più potenti della Terra - Hulk Jr, il nuovo Ant-Man e un nuovo Capitan America.

Anche se il compito di portare la pace è affidato a una nuova generazione di Vendicatori, molti dei cattivi dell'universo Marvel continuano a popolare le Terre Desolate, e l'ultimo numero della pubblicazione ne ha mostrati diversi.

In chiusura di Avengers of The Wastelands#3, gli eroi si ritrovano a vagare per il deserto in cerca di Doctor Doom e del suo esercito, ma durante il cammino viene tesa loro una trappola. La pagina finale dell'albo rivela la banda di antagonisti che si cela dietro all'ordito, e tra loro spiccano MODOK, Green Goblin, Absorbing Man, Shocker, Wild Child ed Enchantress, che ci vengono presentati in delle condizioni decisamente precarie.

Come recita la sinossi del numero successivo - la cui uscita è prevista per il 1 Aprile - gli eroi si batteranno contro Green Goblin e la sua mortale "Città di Osborn":

"Thor, Ant-Man, Capitan America e Hulk JR. sono caduti nelle grinfie di Norman Osborn, anche noto come Green Goblin. Diciamo che gli anni non sono stati affatto gentili con la psiche del Goblin. Una lotta a eliminazione diretta tra gli Avengers e gente come Enchantress, Wild Child, Absorbing Man e altri ancora rivela la vera natura della missione di Doom, e il tradimento nascosto che potrebbe distruggere ogni speranza all'interno delle Terre Desolate".

