Avengers: quali sono le reali intenzioni della Fenice nei confronti di Thor?

Nei precedenti capitoli di Avengers eravamo stati testimoni di un'importante rivelazione che coinvolgeva il Dio del Tuono e l'entità fiammeggiante. Attualmente quest'ultima ha approfondito le proprie intenzioni. Scopriamo insieme cosa ha affermato.

Già da diverse settimane non è più un mistero ciò che lega i due personaggi, Avengers 42 aveva infatti svelato le origini di Thor rivelando ai lettori come la vera madre dell'eroe fosse proprio la Fenice. Tuttavia è stata l'entità stessa a mostrarsi al figlio ed ad affermare, nel nuovo capitolo, di essere giunta sulla terra per ricongiungersi a lui. Ella ha inoltre spiegato come anche l'identità di Gaea di madre del dio fosse una bugia creata per spingerlo a proteggere la Terra. Le parole dell'uccello fiammeggiante confondono Thor facendogli nascere conflitti interiori e, prima dell'arrivo di Jane Foster, l'entità ha continuato a far presente all'eroe il proprio amore per lui tentando di attirarlo a sé.

Vi sono però dei sospetti riguardanti queste rivelazioni, non è infatti chiaro se esse siano parte di un inganno volto a spingere Thor a compiere azioni ancora poco chiare. Ricordiamo infatti che la Fenice stessa è colei che fece sapere a Black Panther di volerlo scegliere come suo successivo ospite.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Riporto infine Wolverine col costume della Fenice come apparso in Avengers 42.