Avengers, svelato il destino dell'agente Phil Coulson

Nell'universo Marvel, Phil "Cheese" Coulson è uno dei personaggi noti in quanto amico di Nick Fury Jr. e agente segreto dello S.H.I.E.L.D.. Ma esattamente quale è stato il destino dell'agente Coulson dopo essere tornato dall'Afghanistan, dove ha combattuto come ranger degli Stati Uniti?

Secondo quanto rivelato, l'agente Phil Coulson è appena tornato in servizio con un nuovo capo e una nuova squadra di supereroi.

Dopo la guerra in Afghanistan, Coulson decise di rientrare in America con il suo amico Marcus Johnson, figlio di Nick Fury. La decisione di quest'ultimo di seguire le orme del padre, spinge i due ad unirsi allo S.H.I.E.L.D., fino a quando l'organizzazione non passa sotto il controllo di Steave Rogers. In quell'occasione è proprio l'agente Coulson a scoprire e rivelare che Capitan America in realtà è un agente dell'organizzazione HYDRA. Coulson, ricercato, deve fare i conti con Deadpool, inviato da Capitan America - rivelatosi come Supremo Comandante dell'organizzazione criminale - per uccidere l'agente e sistemare l'intera faccenda. Questo evento porta apparentemente alla morte di Coulson.

Tutte le carte vengono scoperte e il tradimento rivelato. Con l'aiuto del vero Capitan America, gli eroi dell'Universo Marvel decidono di opporre resistenza rovesciando L'HYDRA, che finisce sotto il controllo degli Stati Uniti.

Questo scontro sembra aver lasciato profonde cicatrici; lo S.H.I.E.L.D, considerato complice di questi eventi, viene sciolto. Anche i Vendicatori, avendo perso la fiducia del pubblico, finiscono per disgregarsi. Nel frattempo però Loki sembra aver inviato un attacco diretto alla Terra per costringere ancora una volta gli Avengers a riunirsi e formare un nuovo gruppo.

Questa volta la squadra dei Vendicatori non sembra aver avuto alcuna approvazione da parte del Governo. Capitan America, Thor e Iron Man decidono all'unanimità di dichiarare Black Panther nuovo capitano degli Avengers. Questo però non sembra conciliare il ruolo di re di Wakanda, con quello nei confronti del governo degli Stati Uniti.

Il dialogo viene meno e l'unica linea d'azione è quella di "richiamare l'Agente" per ristabilite l'ordine. Questo agente si rivela essere Phil Coulson. Non si sa come sia tornato a far parte del mondo dei vivi, nè quali siano le reali intenzioni della Marvel Comics. Qualunque sia stato il mezzo e strumento che ha riportato in vita l'agente, ora non resta che aspettare il seguito per capire di più sulle vicende proposte in Avengers#10.