Avengers: l'Universo Ultimate si prepara ad una nuova squadra di Vendicator

Dopo aver donato una rinascita all’universo degli X-Men ora l’autore di fumetti Jonathan Hickman si prepara a costruire le basi narrative di un Universo Ultimate diverso dal passato, più in linea con l’epoca contemporanea. Per farlo ha pensato di modificare anche la struttura interna degli Avengers, apparentemente più potenti dei predecessori.

Gli eventi di Ultimate Invasion hanno messo a dura prova i supereroi della Terra-6160. I loro sforzi congiunti non sono infatti stati sufficienti a sconfiggere definitivamente il Creatore, una variante malvagia di Reed Richards. È stato necessario l’intervento diretto di Howard Stark e il Reed Richards di quella specifica dimensione per far sì che l’antagonista venisse finalmente eliminato. Tuttavia, l’esito dello scontro ha portato anche alla morte di Howard, ed è qui entra in scena un giovane Tony Stark per continuare quanto desiderato dal padre, e cercare degli eroi con cui creare un gruppo capace di garantire sicurezza alle persone.

Tony è però ancora giovane e inesperto, e viene perciò affiancato dal Dottor Destino della Terra-6160, vale a dire lo stesso Reed Richards che aveva aiutato suo padre, e decisamente diverso dall’antagonista con la maschera di ferro che tutti conosciamo. Richards afferma che eliminare l’influenza del Creatore è un’impresa molto difficile, ma che, se c’è qualcuno in grado di farlo è proprio Tony.

Consapevole del sacrificio del padre, Tony, pur essendo appena un adolescente, e devastato dal dolore di una perdita del genere, sa di dover fare il possibile per cercare di liberare il mondo dall’ombra del Creatore, e per farlo avrà bisogno di grandi alleati. L’antagonista ha infatti compiuto un errore nel processo creativo della Terra-6160, non interessandosi alle vite di Peter Parker, il quale non è stato punto dal celebre ragno radioattivo, e Steve Rogers, rimasto congelato.

Sapendo ciò, grazie a Reed, Tony pensa proprio a Capitan America come prima recluta dei nuovi Avengers. Voi cosa ne pensate? Credete che Cap accetterà la proposta di un adolescente geniale quanto coraggioso? Ditecelo nei commenti.