Dagli Avengers a Venom: Marvel Comics presenta i volumi del Free Comic Book Day 2021

Lo scorso anno il Free Comic Book Day ha subito una particolare variazione, dovuta alle delicate circostanze causate dalla pandemia, ma sembra che quest'anno le grandi case editrici statunitensi siano tornate con idee più in linea con il passato. Marvel Comics ha infatti presentato i volumi che saranno disponibili durante l'evento.

La Casa delle Idee ha confermato la pubblicazione di due volumi, ciascuno dei quali contenente due storie diverse, che rappresentano un perfetto punto d'inizio per chiunque volesse immergersi nel gigantesco universo dei fumetti Marvel, specialmente nelle attuali storie di Avengers, Spider-Man, Venom e Hulk.

Stando a quanto confermato dall'editore, gli sceneggiatori Jason Aaron e Chip Zdarsky collaboreranno con gli artisti Iban Coello e Greg Smallwood per creare queste storie, ricche di sorprese anche per i lettori di lunga data. La continuità tra i racconti si svilupperà quindi in questi due volumi, Avengers/Hulk e Spider-Man/Venom, di cui trovate le copertine in calce, e che saranno disponibili il 14 agosto anziché il primo sabato di maggio, come in passato era tradizione del Free Comic Book Day.

