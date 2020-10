Avengers: il volume 37 ha presentato dei 'nuovi' Iron Fist e Dr. Strange

L'attuale arco narrativo della nuova testata dedicata agli Avengers sta mostrando gli Eroi più potenti della Terra alle prese con un intensa battaglia con Moon Knight e il suo mentore, Khonshu, che ha dato il nome ad una nuova Era all'interno del multiverso Marvel Comics, cambiando anche l'importanza di alcuni oggetti apparsi in passato.

Il 37esimo volume della serie ha mostrato la squadra dei Vendicatori divisa in diversi gruppi, tutti impegnati nello scontro in questione, con Black Panther e Robbie Reyes contro lo stesso Khonshu. Durante la battaglia T'Challa richiama i poteri di Iron Fist e le Arti Mistiche dello Stregone Supremo, provocando così la separazione dal corpo del nemico dei totem fisici che contengono tali abilità.

Successivamente vediamo Black Panther tornare dai suoi compagni, a quali chiede di intervenire usando i totem in questione, che trovano immediatamente due "ospiti", She Hulk e Blade. Nella spettacolare tavola che trovate in calce alla notizia, si vedono infatti She Hulk affrontare i sottoposti di khonshu con il potere di Iron Fist, mentre Blade sfrutta a suo favore le capacità di Dr. Strange.

Un momento breve ma incredibile, che è riuscito a dare più spazio a due dei personaggi più apprezzati dai lettori delle avventure dei nuovi Avengers. Ricordiamo che Black Panther sembra essere riuscito a brandire Mjonir, e vi lasciamo alla morte di uno dei principali villain della Marvel.