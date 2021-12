Avengers vs X-Men, un sequel potrebbe essere in arrivo

Nel 2012, il crossover Avengers vs X-Men vide i due gruppi più importanti di Marvel Comics darsi battaglia in uno scontro senza esclusione di colpi. Questo scontro portò ad un nuovo status quo per l'intero Universo Marvel, chiamato "Marvel NOW!". A distanza di 10 anni, sembra che Avengers e X-Men siano destinati a combattere di nuovo.

Marvel Comics ha infatti annunciato i titoli dei fumetti gratuiti che distribuirà a Maggio 2022 in occasione del Free Comic Book Day. Si tratta di Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom, Free Comic Book Day 2022: Marvel's Voices e Free Comic Book Day: Avengers/X-Men.



Quest'ultimo includerà storie scritte da Kieron Gillen (che da Marzo 2022 sarà a lavoro sulla nuova serie Immortal X-Men) e Gerry Duggan, in collaborazione con l'artista Dustin Weaver. Secondo Marvel, "[questa storia] getterà le basi per un evento che attraverserà l'intero Universo Marvel nel 2022 e cambierà drasticamente il rapporto tra gli Eroi più potenti della Terra e la popolazione mutante".



Nell'originale Avengers vs X-Men, scritto da Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Jason Aaron, Ed Brubaker e Jonathan Hickman, e illustrato da John Romita Jr., Olivier Coipel e Adam Kubert, la Forza Fenice veniva divisa in cinque parti e affidata a Ciclope, Emma Frost, Magik, Colosso e Namor. Mentre gli X-Men accolsero tale potenziamento come un'opportunità, gli Avengers lo videro come una potenziale minaccia. Lo scontro si concluse con la morte di Charles Xavier per mano di Ciclope.



Il prossimo Free Comic Book Day è previsto per Maggio 2022 negli Stati Uniti, e segnerà il ventesimo anniversario dell'evento. In Italia, è attualmente in corso il Free Comic Book Day Italia, che vede la partecipazione di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics e Saldapress. Il Free Comic Book Day Italia si concluderà il 31 Dicembre 2021.