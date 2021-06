Avengers: Winter Hulk fa il suo debutto, ha inizio l'evento World War Hulk

La prossima, grande, novità che entrerà a far parte della serie degli Avengers firmata da Jason Aaron è l'introduzione degli eventi visti in Heroes Reborn e Heroes Return. La Guardia d'Inverno cercherà di catturare She Hulk dal quartier generale dei Vendicatori e Jennifer Walters rimarrà vittima di una sorprendente trasformazione.

Come era stato anticipato nel mese di aprile 2021, Walters, diventata Winter Hulk, è stata riconosciuta come minaccia globale, e una serie di eventi ha dato il via alla cosiddetta World War She Hulk, riferimento alla celebre serie del 2007. Di seguito riportiamo una breve descrizione riguardante la trasformazione di Jennifer: "Dopo essere stata catturata dalla Guardia d'Inverno Russa e mandata nella nota accademia per addestramento di assassini, conosciuta come Red Room, She-Hulk è stata trasformata in qualcosa di terrificante. E ora la potenza di Winter Hulk aleggia sulla Terra. E l'unico in grado di fermarla è...Gorilla-Man?"

La trasformazione in questione ha causato diversi cambiamenti nel design di Walters, che potete vedere nella fantastica tavola in calce, realizzata da Javier Garron. La sua pelle ora è completamente rossa, i suoi capelli biondi e il nuovo costume si presenta come una tuta bianca, con due grandi anelli intorno alle spalle. Stando a quanto affermato dall'autore Aaron, la storia sarà un'avventura di spionaggio globale, dove si incontreranno ribelli, regimi corrotti e prossimi alla caduta, e una serie di circostanze che culmineranno negli eventi di Avengers 50.

Ricordiamo che un importante eroe ha rifiutato di entrare negli Avengers, e vi lasciamo alle novità riguardo la conclusione della serie di Spider-Man scritta da Spencer.