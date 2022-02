Avengers/X-Men, un albo gratuito lancia le storie Marvel più importanti dell'anno

A seguito dell'annuncio ufficiale di Judgment Day, il prossimo evento crossover Marvel, è stato rivelato anche Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1, albo che verrà distribuito gratuitamente negli Stati Uniti e che rappresenterà il punto di inizio delle più importanti storyline Marvel dell'anno.

Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 conterrà tre storie, pensate per introdurre i nuovi lettori nell'attuale status quo dell'Universo Marvel. Una delle storie, a cura di Kieron Gillen e Dustin Weaver, rappresenterà il prologo di Judgment Day, in cui gli Avengers cercheranno di impedire lo scatenarsi di una guerra tra X-Men e Eterni.



La seconda storia, realizzata da Gerry Duggan e Matteo Lolli, sarà un'anticipazione dell'Hellfire Gala, evento mutante che avrà luogo la prossima estate e che introdurrà il nuovo membro degli X-Men votato dagli utenti. Infine, la terza ed ultima storia, di Danny Lore e Karen Darboe, vedrà il debutto di Bloodline, un nuovo supereroe.



Free Comic Book Day: Avengers/X-Men #1 è l'ultimo albo gratuito annunciato da Marvel per il Free Comic Book Day di quest'anno, dopo Marvel's Voices #1 e Spider-Man/Venom 1 che presenterà novità interessanti per i nuovi lettori.



L'annuncio da parte di Marvel è stato accompagnato dalla pubblicazione delle due cover dell'albo gratuito, che condividiamo in fondo all'articolo. La main cover è illustrata da Valerio Schiti, che si occuperà anche di disegnare l'evento Judgment Day; mentre la variant cover è stata realizzata da Peach Momoko.



Marvel e diverse altre case editrici distribuiranno i loro albi gratuiti del Free Comic Book Day il 7 Maggio 2022 negli Stati Uniti. In Italia, l'ultimo Free Comic Book Day si è tenuto lo scorso Dicembre, e ipotizziamo che la prossima edizione italiana avrà luogo a fine 2022.