Anche gli Avenges sono stati citati nel nuovo spot di The Disastrous Life of Saiki K.

Netflix Japan ha rilasciato un piccolo ma simpatico spot pubblicitario dedicato a The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened (Saiki Kusuo no Psi Nan Psi Shidō-Hen) nuova serie animata basata sull'epopea cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Shūichi Asō, video che in qualche modo ha citato gli Avengers.

Andando più nello specifico, il titolo e lo slogan utilizzati per il video - in un formato che ricordano molto da vicino quello di un blockbuster di Hollywood - è "Sekai yo, Kore mo Nihon no Anime Da" (Hey World, This Is also Japanese Anime), un riferimento ironico allo slogan utilizzato per promuovere il famosissimo film dedicato agli Avengers ed uscito nell'ormai lontano 2012, ovvero"Nihon yo, Kore ga Eiga Da" (Hey Japan, This Is a Film).

Secondo quanto precedentemente annunciato, l'opera debutterà su Netflix il 30 dicembre 2019 con un totale di sei episodi al cui intero verranno anche a presentarsi alcuni nuovi personaggi. Tra i membri dello staff che stanno lavorando alla serie animata, figurano Masayuki Onji come character designer e Psychic Lover come compositore della colonna sonora, il tutto con Hiroaki Sakurai che è stato posto come director dell'opera dopo aver lavorato alla serie animata originale.

Dell'opera si parla oramai da tempo - e infatti sono già usciti vari trailer dedicati a The Disastrous Life of Saiki K Reawakened - e sono molti i fan che attendono con grande interesse il rilascio della serie per scoprirne la qualità. Nel caso in cui foste interessati, inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della terza stagione di The Disastrous Life of Saiki K.