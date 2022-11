L'avventura di Rohan Kishibe continua: nuove light novel per 'Così parlò Kishibe Rohan'

Il mondo de Le Bizzarre Avventure di Jojo segue la storia di tutta la famiglia Joestar, con i tutti i suoi rami legittimi, illegittimi e collaterali. Joestar, Kujo, il figlio di Dio: tutti protagonisti in un modo o nell'altro nel corso delle otto serie, in attesa che arrivi la nona Jojo Lands. Ci sono però storie dedicate ad altri personaggi.

Avendo creato tanti personaggi nel corso del tempo, Araki ha portato alcuni di questi a essere involontariamente molto famosi tra il pubblico. L'esempio più lampante è Rohan Kishibe, il mangaka apparso in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. L'eroe è tornato poi in svariati modi diventando protagonista della serie Così parlò Kishibe Rohan. Protagonista di diversi oneshot, volumi, light novel e persino di un anime distribuito da Netflix, il mangaka sta per tornare con nuove storie.

Il sito ufficiale Jump J-Books di Shueisha ha annunciato l'arrivo di Kishibe Rohan wa Taorenai (Kishibe Rohan non cade), una nuova light novel di storie brevi che verrà distribuito in Giappone il 19 dicembre. A scrivere le tre nuove storie dedicate a Rohan Kishibe sarà il romanziere Ballad Kitaguni. Si tratta del terzo volume dedicato al personaggio, con i primi due che erano stati pubblicati negli anni addietro. Seguirete anche questa storia del mangaka di Jojo?