L'avventura di Oden in ONE PIECE ha finalmente inizio nel capitolo 964

L'irruento Oden Kozuki è una figura mitologica dell'isola di Wanokuni. Il precedente shogun è stato spesso descritto come invincibile, un uomo d'oro dai suoi discepoli e samurai, specie in contrasto con il viperino Orochi. Ed Eiichiro Oda ha deciso di mostrarci il passato di questa persona nell'attuale arco narrativo di ONE PIECE.

ONE PIECE capitolo 964 mostra cosa è successo dopo il breve scontro con Barbabianca. Il baffuto pirata di ONE PIECE ha già una ciurma di tutto rispetto alle spalle, e rifiuta fermamente le richieste di Oden di poter salpare insieme per osservare il resto del mondo. Con una scusa, dopo la partenza dell'imperatore, Oden riesce a inseguire la nave aggrappandosi a una catena, e insieme a lui c'è Izo. Il ragazzo sapeva che lo shogun avrebbe tentato di sgattaiolare via dall'isola per inseguire la Moby Dick.

Dopo aver tratto in salvo Izo, Barbabianca promette che se Oden riuscirà a rimanere aggrappato a quella catena per tre giorni senza aiuti, allora verrà accettato sulla nave come membro dell'equipaggio. Oden non se lo fa ripetere due volte e, ora dopo ora, giorno dopo giorno, rimane aggrappato nonostante rapide, scogli, bestie marine e altri pericoli.

La ciurma di Barbabianca si affeziona all'uomo in quel periodo. Allo scadere del tempo, però, Oden lascia la catena: il samurai aveva infatti udito delle urla dalla spiaggia di un'isola vicina, con una donna che gridava aiuto. La figura sulla sabbia è quella di Toki, una ragazza che mostra già il suo animo combattente opponendosi ad alcuni uomini che vogliono rapirla. L'intervento di Oden, sfigurato per le ferite, fa scappare gli avversari.

Toki si prende cura dell'uomo finché non si riprende completamente, mentre l'arrivo della ciurma di Barbabianca sulla spiaggia conferma che il baffuto è rimasto colpito da Oden. L'uomo e Toki salgono così sulla nave. Il viaggio prosegue tra isole ed eventi misteriosi e nuovi per il samurai, mentre un Gol D. Roger legge affascinato il giornale. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e proseguirà nel numero 3 di Weekly Shonen Jump.