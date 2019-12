Si avvicina il capitolo 124 L'Attacco dei Giganti, ecco Eren in copertina

Bessatsu Shonen Magazine è la rivista mensile di casa Kodansha che in quel lontano 2009 esordì a settembre. Tra i tanti titoli di apertura ci fu uno che catturò l'attenzione per la sua crudeltà e brutalità. Hajime Isayama, all'epoca mangaka sconosciuto e che si vide rifiutato da Weekly Shonen Jump, aveva appena esordito con L'Attacco dei Giganti.

Poco più di dieci anni dopo, L'Attacco dei Giganti sta per avviarsi verso la conclusione dopo aver conquistato tutto il mondo. La rivista sta per pubblicare il capitolo numero 124, che darà un seguito alla decisione di Eren di utilizzare il suo nuovo potere. Per l'occasione, L'Attacco dei Giganti si fregerà della copertina del Bessatsu Shonen Magazine, appena trapelata in rete.

Come si può vedere nel tweet in calce proveniente dall'account di Attack on Titan Wiki, c'è il protagonista Eren Jaeger in primo piano. Col nuovo look dai capelli lunghi che ha avuto dopo il timeskip, Eren mostra i segni della trasformazione in gigante mentre i suoi occhi freddi guardano avanti.

Il capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti arriverà ufficialmente il 9 dicembre in Giappone e nel resto del mondo con Crunchyroll. Voi cosa vi aspettate dalla storia di questo mese che ci avvicinerà ancora di più al termine?