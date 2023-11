Si avvicina il finale di Attack on Titan: una nuova locandina con gli ultimi eroi

In attesa dell'uscita dell'ultima parte della Stagione Finale dell'anime di Attack on Titan, Attack on Titan Wiki ha pubblicato su X (ex Twitter) una nuova illustrazione che mostra i vecchi compagni di Eren Jaeger pronti e determinati a combattere contro il loro ex amico.

La locandina mostra Armin Arlert, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, Connie Springer e Jean Kirschtein, il Gigante Corazzato e il Gigante Carro, in piedi su un campo di battaglia, con il cielo che si tinge di rosso. Eren, in lontananza, è trasformato in Gigante e guida il Rumbeling, la marcia dei titani che sta devastando il mondo. La locandina racchiude un chiaro messaggio: i personaggi, ora divisi, dovranno unirsi per fermare Eren e salvare l'umanità.

L'ultima parte della Stagione finale di Attack on Titan uscirà il 4 novembre. La serie, basata sul manga di Hajime Isayama, è uno dei più popolari anime degli ultimi anni. La storia segue le vicende di Eren Jaeger, un ragazzo che vive in una città circondata da mura per proteggersi dai Giganti, creature gigantesche che mangiano gli umani.

Attack on Titan ha esplorato temi come la guerra, il genocidio e la natura della libertà. La serie ha ricevuto elogi per la sua storia, i suoi personaggi e le sue animazioni.

L'uscita dell'ultima parte della Stagione finale segna la conclusione di uno degli anime più influenti dei nostri giorni.