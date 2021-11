Si avvicina ONE PIECE 1000: nuova immagine celebrativa dei LOGS con Rufy

Il trailer di ONE PIECE 1000 che ha esordito alla fine dell'episodio della settimana scorsa ha lanciato ufficialmente l'ultima settimana prima del grande evento. Tutto il franchise partorito dalla mente di Eiichiro Oda è in festa, con notizie e programmi da una parte e dall'altra tra light novel, manga, film e anime.

Non mancano le illustrazioni ufficiali per festeggiare l'arrivo di ONE PIECE 1000. È arrivato prima il poster con lo scontro tra Rufy e Kaido, poi quello dei due personaggi ma con intorno le rispettive ciurme e alleanze, infine il countdown con un personaggio al giorno della ciurma di cappello di paglia. Anche ONE PIECE Logs però vuole festeggiare e l'ha fatto andando in onda alle 18 di sabato 20 novembre, ora giapponese.

Per l'occasione, Toei Animation ha anche pubblicato un artwork di 1000 LOGS con Rufy come l'abbiamo visto recentemente, durante la battaglia navale per raggiungere Onigashima. La sua solita divisa rossa e blu è circondata da un lungo mantello nero, mentre lo sfondo rosso riporta in bianco la scritta ONE PIECE 1000 Logs Anniversary.

In aggiunta, Toei Animation chiama a rapporto i fan per festeggiare nel miglior modo possibile, consigliandogli di scrivere su Twitter commenti, ricordi, auguri e tanto altro ancora usando l'hashtag #OnePiece1000LOGS. Crunchyroll invece ha raccolto 1000 episodi di ONE PIECE in un singolo video, causando la commozione di tanti spettatori per tutta la strada fatta dall'anime in questi lunghissimi anni di trasmissione.