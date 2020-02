L'avvincente episodio 143 di Boruto si mostra in queste immagini di anteprima

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto i titoli delle prossime puntate di Boruto, adesso invece lo studio di animazione Pierrot ha voluto regalare ai fan la sinossi ufficiale e alcune immagini in anteprima dell'episodio numero 143.

Scopriamo quindi che si intitolerà "The Criminal Targeting Kokuri", nel corso della puntata vedremo Boruto e Mitsuki tentare di impedire l'assassinio di Kokuri da parte del gruppo criminale Mujina, dopo aver scoperto che il misterioso killer si trova in mezzo ai prigionieri della loro cella. Infatti come ricordere i due protagonisti hanno deciso di farsi rinchiudere insieme agli altri criminali per cercare di individuare l'autore dell'attentato nei confronti di Kokuri.

In calce alla notizia potete trovare un tweet dell'account @Abdul_S17, che ha condiviso con i numerosi fan del ninja nato dalla mente di Masashi Kishimoto, alcune immagini in anteprima della puntata, che ci mostrano i protagonisti in una lotta contro il tempo, per individuare il sicario prima che Kokuri venga portato in isolamento.

Nonostante le recenti accuse nei confronti dello Studio Perrot, criticato per aver riciclato le animazioni di Boruto, la serie animata incentrata sul figlio di Naruto rimane uno degli show più visti in tutto il mondo. Non ci resta che aspettare domenica 9 febbraio, data della messa in onda della nuova puntata dell'anime.