Il brand di Yu-Gi-Oh! ha raggiunto perfino un campo da hockey lo scorso weekend

Yu-Gi-Oh! è un brand sempre attuale, che nonostante gli anni alle spalle può vantare una diffusione capillare in tutto il mondo, sia grazie alla trasposizione animata sia al gioco di carte, che l'ha reso praticamente immortale. Per l'appunto, Nella partita di hockey tra i San Jose Shark e i New York Islanders, è stato avvistato un particolare cameo.

L'utente reddit azakus ha identificato - tra gli spettatori - la presenza di una versione modificata della carta Time Wizard di Yu-Gi-Oh, esposta sul volto di un fan per omaggiare il giocatore dei San Jose Sharks, Timo Meyer.

Il giocatore di hockey è considerato una celebrità tra il pubblico della squadra, la quale ogni volta che mette a segno un goal esplode nel coro "It's Timo Time!". Il fan individuato tra la folla, infatti, ha modificato la carta del Time Wizard appiccandoci sopra il volto del giocatore, scatenando l'ilarità della board di Reddit e degli altri supporter presenti alla partita svoltasi nello scorso weekend.

Facendo un po' di retrospettiva, la carta veniva spesso utilizzata nella serie animata di Yu-Gi-Oh dal duellante Joey Wheeler. Si tratta di una carta mostro che può essere giocata come un incantesimo nell'anime, ha una possibilità del 50% di invecchiare i mostri sul campo di battaglia fino al punto di distruggerli.

Il rovescio della medaglia, però, consiste nella distruzione da parte del duellante dei propri mostri, subendo degli ingenti danni equivalenti alla metà del loro attacco combinato.

Di recente un giocatore anziano di Yu-Gi-Oh! è diventato virale per aver battuto un giovane duellante. Vi siete mai chiesti da dove nasce il personaggio di Seto Kaiba? l'autore di Yu-Gi-Oh! si è espresso a riguardo.