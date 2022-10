Ayaka: A Story of Bonds and Wounds è il nuovo anime originale di GoRA e King Records

Sono tante le novità che l'industria anime giapponese ha in serbo per il nuovo anno. Tra i titoli in arrivo nel corso del 2023 è stato da pochissimo annunciato anche Ayaka: A Story of Bonds and Wounds, una serie anime originale prodotta da GoRA e King Amusement Records.

Attraverso l'apertura di un relativo sito web, GoRA e King Record hanno annunciato il loro nuovo progetto originale Ayaka: A Story of Bonds and Wounds. Accompagnata da un primo teaser trailer, la serie anime uscirà nel corso del 2023. Vi ricordiamo che il prossimo anno arriverà anche Vinland Saga Stagione 2.

La trama di Ayaka segue le vicende di Yukito, un ragazzo che possiede il misterioso potere di controllare l'acqua, e Jingi, uno studente del suo defunto padre. Tornati sull'isola di Ayakashima, il loro arrivo era stato previsto da altri due abitanti del luogo.

Oltre ai primi dettagli sulla trama, sono state diffuse alcune informazioni sul cast vocale dell'anime. I protagonisti Yukito Yanagi, Jingi Sagawa, Hauraki Kurama e Ibuki verranno rispettivamente doppiati da Yuto Uemura Takuma Terashima, Takahiro Sakurai e Yuichiro Umehara.

L'anime è diretto da Nobuyoshi Nagayama presso lo Studio Blanc, con GoRA, il gruppo composto da sette autori, ognuno identificato da un diverso colore, che supervisiona e scrive le sceneggiature della serie. L'artista redjuice si occupa dei design dei personaggi e Naoya Tanaka della scenografia. King Records sta producendo la musica. Nel 2023 arriverà anche l'adattamento della novel Apparently, Disillusioned Adventurers Will Save the World.