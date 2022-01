Ayakashi Triangle: anche il 75° capitolo non sarà pubblicato, ancora troppo erotico?

Viz Media ha annunciato che non pubblicherà il 75° capitolo del manga Ayakashi Triangle di Kentaro Yabuki in digitale. Anche MANGA Plus di Shueisha non ha pubblicato il capitolo. Entrambi i servizi non hanno pubblicato neanche il 74° capitolo di Ayakashi Triangle il 3 gennaio, ma avevano dichiarato che avrebbero pubblicato il 75° capitolo.

Viz Media attualmente non pubblica nemmeno i volumi del manga per l'acquisto in inglese. Nonostante questo, Viz Media e Shueisha stanno entrambi pubblicando il manga in inglese in digitale. MANGA Plus descrive la storia in questo modo:

"Il Giappone può essere pieno di misteriosi mostri chiamati ayakashi, ma hanno una speciale ninja force esorcista per contrastare la minaccia! Il giovane esorcista ninja Matsuri passa le sue giornate a combattere gli ayakashi per proteggere la sua amica d'infanzia Suzu. Ma quando un gatto ayakashi di nome Shirogane si presenta, le cose vengono sconvolte! Il leggendario mangaka Kentaro Yabuki ritorna su Shonen Jump con questa nuova serie fantasy piena di ayakashi e romanticismo!"

Kentaro Yabuki ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel giugno del 2020. Shueisha ha pubblicato il settimo volume del manga il 4 gennaio. Il Ayakashi Triangle avrà anche un adattamento anime.

Yabuki (To Love-Ru -Trouble-, To Love-Ru -Trouble- Darkness, Black Cat, Mayoi Neko Overrun!) ha lanciato l'adattamento manga dell'anime originale DARLING in the FRANXX sul sito web e app Shonen Jump+ di Shueisha nel gennaio 2018, e ha concluso il manga nel gennaio 2020. Il manga ha otto volumi.