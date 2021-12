Ayakashi Triangle, l'adattamento anime è stato ufficialmente confermato: i primi dettagli

Dopo lo strabiliante successo di To-Love Ru, che ha garantito una serie anime da più stagioni, l'autore Kentaro Yabuki ha nuovamente conquistato il grande pubblico con la sua opera più recente, Ayakashi Triangle, che riceverà presto un adattamento animato. Ecco i primi dettagli sull'annuncio!

A inizio settimana, in rete erano apparsi dei rumor su una possibile trasposizione anime di Ayakashi Triangle, il nuovo manga di Yabuki. Quest'oggi, i leak sono stati ufficialmente confermati: la serie ecchi dall'autore di Darling in the Franxx e To-Love Ru otterrà ufficialmente un adattamento anime.

Come riportato da un tweet di @WSJ_manga, Yabuki è così entusiasta per questo grande traguardo che renderà la storia ancora più divertente e piccante. Al momento, oltre al commento dell'autore, che apparirà sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, sull'adattamento anime non si sa ancora nulla. Molto probabilmente, nel corso del Jump Festa 2022, in programma per il 18 e 19 dicembre, avremo novità per quanto riguarda data di uscita, trailer e visual.

Il mondo di Ayakishi Triangle è abitato da misteriosi spiriti chiamati ayakishi. Matsuri Kazami, un ninja esorcista che combatte questi esseri, lotta quotidianamente per proteggere l'amica d'infanzia Suzu Kanade, grande appassionata di questi spettri. Un giorno, però, appare un gatto ayakishi di nome Shirogane.

Per ulteriori informazioni sull'opera, vi lasciamo alla sinossi del capitolo 1 di Ayakishi Triangle.