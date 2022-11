Ayakashi Triangle, l'anime inizia il 9 gennaio: ecco il nuovo trailer

Ayakashi Triangle è uno dei manga della rivista di punta di Shueisha, il settimanale Weekly Shonen Jump, nonché un'opera dall'autore di To-Love Ru. Com'era stato promesso qualche mese fa, infatti, la sua opera originale godrà presto di un adattamento televisivo previsto al debutto nel 2023.

Lo scorso settembre un rumor svelò la data d'uscita di Ayakashi Triangle, fissata ad un generico gennaio 2023, tuttavia nelle scorse ore è trapelata una nuova indiscrezione, accompagnata dal un trailer promozionale, che svela il giorno esatto del debutto dell'episodio 1 dell'anime: il 9 gennaio 2023.

La clip fornisce un assaggio anche del comparto tecnico messo in campo dallo Studio Connect e dei protagonisti della storia. La trama, per chi non conoscesse l'opera in questione, qui segue grazie ad Edizioni Star Comics: "Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia quindi uno scontro dagli esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri a proteggere la sua amata Suzu? E come si evolverà il loro rapporto, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti?"

