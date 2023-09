Ayakashi Triangle: si conclude la commedia romantica di Kentaro Yabuki

Iniziata nel giugno del 2020 la serie Ayakashi Triangle ultima opera ideata da Kentaro Yabuki, si è conclusa dopo ben 144 capitoli, pubblicati in parte sulla rivista Weekly Shonen Jump e successivamente sulla piattaforma digitale Shonen Jump+, portando a conclusione la simpatica storia di Matsuri Kazamaki.

Proprio oggi, 25 settembre 2023, è stato aggiunto il capitolo conclusivo della storia, intitolato “Matsuri, Suzu e la Grande Conclusione”, introdotto da una magnifica tavola a colori ritraente tutti i personaggi principali della serie, e lungo 25 pagine. In concomitanza è stato pubblicato anche il dodicesimo e ultimo episodio dell’anime prodotto dallo studio Connect, iniziato lo scorso gennaio, e portato verso la conclusione in una data che diventerà simbolica per i fan della serie.

La casa editrice Shueisha ha anche confermato la data d’uscita dell'ultimo tankobon fissata per il 14 dicembre in Giappone. In Italia il manga è edito da Star Comics, la quale a partire da novembre 2022 ha pubblicato i primi cinque volumi.

Si conclude quindi un altro grande protagonista degli ultimi anni di Weekly Shonen Jump e dell’applicazione Shonen Jump+. Allo stesso modo si apre però la possibilità per l’autore, Kentaro Yabuki di continuare a sorprendere i lettori con nuove divertenti avventure. Per chi volesse invece scoprire Ayakashi Triangle, ricordiamo che l’intera serie è disponibile gratuitamente sull’applicazione MangaPlus.

Aspettiamo le vostre opinioni sul capitolo finale di Ayakashi Triangle nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo al primo sguardo alle nuove serie di Shonen Jump.