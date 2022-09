Ayakashi Triangle, poster e dettagli sulla serie dall'autore di To-Love Ru

Il palinsesto invernale 2023 si preannuncia già bollente. Il prossimo gennaio debutterà infatti l'adattamento di Ayakashi Triangle, l'opera sensuale del sensei Kentaro Yabuki. Ecco la seconda visual dell'anime, presentata all'Aniplex Online Fest 2022.

Ayakashi Triangle è una delle serie anime più attese del prossimo anno. Tratto dall'omonimo manga del famigerato Kentaro Yabuki, firma di To-Love Ru e Darling in the Franxx, l'adattamento si spingerà oltre i confini del materiale fan service consentiti in uno shonen.

Poiché troppo erotico, Ayakashi Triangle ha avuto difficoltà di pubblicazione su MangaPlus. Al momento non sappiamo ancora se l'anime sarà vittima di censura, o se godrà di maggiore libertà, ma la community non vede comunque l'ora di assistere alla sua premiere.

In vista del rilascio nel corso della stagione invernale, è stata pubblicata una piccante key visual che ritrae la versione femminile di Matsuri Kamazaki, Suzu Kanade e il gatto Shirogane. Diretto da Noriaki Akitaya presso lo Studio CONNECT, il cast vocale comprende le voci Shoya Chiba, Miyu Tomita, Kana Ichinose e Tessho Genda rispettivamente nei panni di Matsuri (maschio), Matsuri (femmina), Kanade e Shirogane.

Matsuri fa parte di una forza d'élite di esorcisti ninja incaricati di combattere gli spiriti maligni che minacciano il Giappone. Mentre protegge la sua amica d'infanzia Kanade, il loro rapporto finalmente sboccia. Tuttavia un potente gatto ayakashi lancia un incantesimo proibito che trasforma Matsuri in una ragazza. Esiste un modo per tornare indietro?