Ayakashi Triangle: ritorna il disegnatore di To-Love Ru, trailer e sinossi del capitolo 1

Weekly Shonen Jump sta cambiando nel 2020: già da tempo infatti erano state annunciate diverse conclusioni che stanno cambiando pesantemente il volto della rivista. Demon Slayer, Ghost Inn, The Promised Neverland sono tutte serie che hanno trascinato le vendite per anni. Ora però è il turno di nuove leve e tra queste c'è Ayakashi Triangle.

Ayakashi Triangle è la prima di quattro nuove serie in arrivo su Weekly Shonen Jump durante giugno e luglio. Sia i disegni che la storia sono opera di Kentaro Yabuki, mangaka parecchio conosciuto e che già da tempo è nell'industria. Il suo primo lavoro famoso è infatti Black Cat, pubblicato su Weekly Shonen Jump nei primi anni 2000. Iniziò poi una partnership con Saki Hasemi per To-Love Ru e To-Love Ru Darkness, finendo poi per occuparsi negli ultimi anni dell'adattamento manga di Darling in the Franxx.

Ora l'autore è tornato da solo su Weekly Shonen Jump con Ayakashi Triangle che ha esordito oggi 15 giugno 2020. La rivista ha ovviamente pubblicato un teaser trailer basato sulle immagini del primo capitolo e che potete vedere in basso nel tweet. Il video apre alla storia di Matsuri e Suzu nel loro mondo basato sugli Ayakashi e gli esorcismi. Ma di cosa parla il primo capitolo?

Matsuri è un membro della famiglia Kazamaki, nota per la capacità di praticare gli esorcismi sugli Ayakashi. Questi sono delle creature spettarli che possono essere viste da pochi umani e talvolta sono feroci talvolta docili. Matsuri ha deciso di diventare il nuovo capo dell'attività di famiglia, che si occupa di esorcizzare gli Ayakashi, per tenere al sicuro la sua amica d'infanzia Sena. La ragazza non è consapevole di avere un potere spirituale abbastanza forte da attirare Ayakashi di ogni genere e quindi potrebbe subire attacchi da creature maligne da un momento all'altro.

Questo pericolo si concretizza quando arriva Shirogane, un Ayakashi all'apparenza carino e debole ma che in realtà ha un potere sconfinato. Sena è in pericolo e Matsuri interviene sigillando il potere del mostro. Peccato però che quest'ultimo sia riuscito a usare un incantesimo su Matsuri trasformandolo in una ragazza e rovinando così le intenzioni romantiche di Sena. Come continuerà la vita dei due protagonisti di Ayakashi Triangle dopo questa trasformazione?