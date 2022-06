Ayakashi Triangle: rivelata la finestra di debutto dell'anime

A distanza di qualche tempo dall’annuncio dell’adattamento animato di Ayakashi Triangle, la serie trova finalmente una finestra di rilascio ufficiale. La notizia è stata diffusa attraverso il sito web dell’anime: Ayakashi Triangle debutterà nel corso del 2023.

Tratto dal manga di Kentaro Yabuki, autore delle hit To-Love Ru e Darling in the Franxx, l’anime di Ayakashi Triangle verrà trasmesso sulle reti televisive giapponesi dal 2023. Al momento, non si conoscono i dettagli sullo staff di produzione e non è ancora stato specificato se la serie debutterà nella prima parte dell’anno, oppure più tardi. Altra informazione non ancora nota è su quale piattaforma streaming verrà distribuito sui territori internazionali.

Ayakashi Triangle racconta la storia di Kazamaki Matsuri, facente parte di una forza d’élite di esorcisti ninja incaricati di combattere gli spiriti maligni ayakashi. In particolare, l’adolescente veglia sulla medium Kanade Suzu, con la quale sboccia un rapporto che va oltre l’amicizia. Tuttavia, un potente ayakashi di nome Shirogane decide di mettersi tra i due piccioncini lanciando un incantesimo che trasforma Matsuri in una donna. Annullare questa maledizione, è apparentemente impossibile.

Di recente, il manga di Ayakashi Triangle è stato spostato su Shonen Jump+, piattaforma digitale di Shueisha. La serializzazione è cominciata nel giugno del 2020 su Weekly Shonen Jump. Per quanto riguarda l’Italia, la serie manga verrà distribuita da Edizioni Star Comics.