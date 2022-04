Ayakashi Triangle: la serie viene spostata, l'importante novità

Kentaro Yabuki è uno dei mangaka più famosi e prolifici della scuderia Shueisha. La casa editrice lo ha nuovamente accolto sulla rivista più importante, Weekly Shonen Jump, dove aveva già pubblicato con successo Black Cat e To-Love-Ru. Dal 2020 era infatti in corso la serializzazione di Ayakashi Triangle, un action sovrannaturale a tinte ecchi.

Ayakashi Triangle ha avuto qualche problema nella pubblicazione in occidente, in particolare su MangaPlus. In Giappone invece la situazione è diversa dato che viene sempre pubblicato su Weekly Shonen Jump settimanalmente e senza pause o lamentele di sorta. Non a caso, Ayakashi Triangle riceverà anche un anime. Nelle ultime settimane era stata ventilata una novità importante, che però non riguarda il suo adattamento, bensì la pubblicazione stessa.

Dai leak di Weekly Shonen Jump è stato reso noto che Ayakashi Triangle cambierà rivista. Lunedì 18 aprile andrà in scena l'ultimo capitolo del manga pubblicato sulla nota rivista, mentre dal 25 aprile la serie verrà pubblicata su Shonen Jump+. Pertanto, Ayakashi Triangle diventerà un manga only digital e, in aggiunta, a ogni capitolo riceverà una pagina a colori.

Non è stato ancora sottolineato se la pubblicazione continuerà a essere settimanale o se ci saranno dei cambi improvvisi. Intanto si apre uno spazio sulla rivista di manga che potrebbe accogliere altre serie al suo posto nei prossimi mesi.