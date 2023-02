Ayakashi Triangle sta per tornare: ecco quando usciranno i nuovi episodi dell'anime

Il palinsesto invernale 2023 ha portato al debutto dell'adattamento Ayakashi Triangle, atteso anime ecchi tratto dal manga di Kentaro Yabuki. Poche settimane dopo l'esordio, tuttavia, la serie di Aniplex era stata interrotta. Ecco quando riprenderà la trasmissione di Ayakashi Triangle.

Ayakashi Triangle era stato fermato a causa del Covid-19, che nelle ultime settimane è tornato a far paura all'industria anime giapponese. Ora che però la crisi epidemica sembra essere stata superata, lo staff al lavoro sulla serie ha promesso l'imminente ritorno dell'anime.

Aniplex ha superato i problemi derivati dalla recente ondata di influenza da Covid-19 e sta tornando a pubblicare le sue serie. La messa in onda di Ayakashi Triangle riprenderà dal 6 marzo, giorno in cui verrà diffuso il quinto episodio dell'anime. Il sesto episodio verrà trasmesso la settimana seguente, il 13 marzo. A quel punto la serie si fermerà di nuovo.

Il settimo episodio di Ayakashi Triangle non verrà pubblicato il 20 marzo, poiché quel giorno andrà in onda un riepilogo dei primi sei episodi. La settimana successiva verrà invece pubblicato un ulteriore speciale. Al momento non è ancora stato annunciato quando verrà trasmesso Ayakashi Triangle episodio 7 la cui produzione sta subendo gli effetti negativi causati dalla pandemia. La programmazione si spera tornerà a essere stabile almeno per il mese di aprile 2023.