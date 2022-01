Ayakashi Triangle 74 è 'troppo erotico' per Shueisha, non sarà distribuito su Manga Plus

Il servizio MANGA Plus dell'editore Shueisha, che distribuisce gratuitamente manga come ONE PIECE sia in inglese che in spagnolo, ha riferito che il settantaquattresimo capitolo del manga scritto e illustrato da Kentarou Yabuki, Ayakashi Triangle, non sarà distribuito fuori dal Giappone presumibilmente per il suo alto contenuto sessuale.

Il sito ufficiale, che distribuisce i capitoli in parallelo con il Giappone sia in inglese che in spagnolo (sono disponibili solo i primi tre e gli ultimi tre capitoli pubblicati, e ogni volta che ne vengono aggiunti di nuovi i precedenti non sono più disponibili), ha semplicemente scritto: "#74 non sarà pubblicato su MANGA Plus", senza dare ulteriori dettagli, se non che la pubblicazione tornerà con il capitolo 75 il 16 gennaio 2022.

Sul sito di Viz Media è inoltre sparita la pagina dedicata alla serie, e non sono nemmeno più acquistabili le edizioni digitali dei volumi del manga. Nessuna delle due aziende ha dato una motivazione ufficiale per ciò che sta succedendo.

Alcune fan parlano di come il capitolo 74 non sarà pubblicato a causa di alcuni contenuti sessuali troppo espliciti, cosa che ha però confuso i lettori visto che il capitolo non sembra troppo più esplicito di tanti altri. Il problema che potrebbe essere sorto in questo caso è che tra i protagonisti di questo tipo di contenuti c'è una loli (una ragazza minorenne).

Yabuki ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel giugno del 2020. L'editore ha pubblicato il quinto volume della raccolta il 4 agosto, seguito dal sesto il 4 ottobre in Giappone. Yabuki è meglio conosciuto per essere stato l'illustratore del manga scritto da Saki Hasemi, To LOVE-Ru. Un adattamento anime di Ayakashi Triangle è stato confermato durante l'evento Jump Festa 2022 nel dicembre 2021, ma finora nessun dettaglio di produzione o data di uscita sono stati confermati.

Ecco la sinossi della serie: "Il Giappone è abitato da spiriti misteriosi chiamati ayakashi. Il "ninjaxorcista" Matsuri Kazamaki, un ninja che combatte questi esseri, li combatte ogni giorno per proteggere Suzu Kanade, una ragazza appassionata di ayakashi e che è anche sua amica d'infanzia. Tuttavia, poi appare un gatto ayakashi di nome Shirogane...

"Kentarô Yabuki, il disegnatore di To Love-Ru, esplora nuovi orizzonti! Questa storia d'amore fantasy soprannaturale ha inizio!"