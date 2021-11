Ayashimon capitolo 1: l'inizio di una storia che sa di anni novanta

Concluso Jigokuraku - Hell's Paradise a inizio gennaio 2021, il mangaka Yuji Kaku è pronto al debutto sulla rivista di manga più famosa di sempre. Su Weekly Shonen Jump arrivano tre nuove serie e una di esse è Ayashimon, incentrato sulla yakuza e su alcune creature misteriose.

Ayashimon ha fatto il suo debutto su MangaPlus domenica 14 novembre 2021 con il primo capitolo, tradotto in inglese e spagnolo e ha già riscosso molti consensi in rete, con Weekly Shonen Jump che ci punta molto. Di cosa ha parlato li primo capitolo della nuova serie di Yuji Kaku?

Negli anni '90 muore il capo di uno del più grande gruppo di yakuza del Kanto, gettando così il mondo degli Ayashimon nel caos. Lo scenario cambia, passando al mondo umano, dove un ragazzo è alle prese con allenamenti in palestra. A causa della sua forza, tuttavia, distrugge tutto. Non riesce ad avere fortuna neanche col sumo o con altri lavori e, a causa dell'espulsione dalla scuola dove era iscritto, non sa più cosa fare.

Appassionato di manga anni '80, con citazioni a Dragon Ball, Jojo, Kinnikuman e Saint Seiya, il ragazzo di nome Kaido Maruo è alla ricerca di una sfida che possa essere stimolante, come quelle affrontate dai protagonisti shonen. Proprio in quel momento incrocia una ragazza inseguita da alcuni uomini in divisa e decide di aiutarla. La fuga porta i due in un vicolo, dove la ragazza si presenta come Urara, capo di un gruppo di yakuza, chiedendo a Maruo di diventare uno dei suoi sottoposti e di lavorare per lei.

Maruo tuttavia non vuole diventare uno yakuza, e racconta la sua storia di bambino vittima di abusi del padre che decide di allenarsi duramente, giorno dopo giorno. Ispirato dai protagonisti dei manga, sviluppa una forza fisica senza pari e toglie di mezzo il padre senza problemi. La sua voglia di combattere e trovare avversari forti per la sua storia non è però sazia e così continua a cercare la sfida ovunque.

Mentre Urara inizia ad essere assaltata dagli stessi uomini di prima, che in realtà sono dei mostri chiamati Ayashimon, Maruo inizia a godersi la battaglia, avendo per la prima volta sentito un po' di dolore. Sfida così in un uno contro uno il capo di questo gruppo di mostri, decapitandolo in un solo colpo. Maruo decide così di accettare la proposta di Urara, gettandosi da umano in questo mondo di Ayashimon da abbattere. Il prossimo capitolo sarà disponibile su MangaPlus domenica 21 novembre 2021.