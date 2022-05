Ayashimon si conclude: non c'è stato scampo per la serie dell'autore di Hell's Paradise

L'autore di Jigokuraku: Hell's Paradise ha finito di impegnarsi su quella serie ormai da diverso tempo, chiudendo il suo ciclo su Shonen Jump+. Gli è servito poco tempo per tornare al lavoro, stavolta su Weekly Shonen Jump con Ayashimon. La serie è iniziata sulla famosa rivista di manga a fine 2021.

Purtroppo Ayashimon non ha avuto una serializzazione semplice. L'autore Yuji Kaku, salvo che con i primi capitoli dove aveva ricevuto anche una pagina a colori, non è riuscito ad accattivarsi le simpatie del pubblico ed è pian piano sceso sempre di più nei sondaggi di gradimento di Weekly Shonen Jump. Il Covid-19 non ha aiutato Ayashimon dato che la serie ha subito uno stop di una settimana a causa della malattia contratta dal mangaka.

Alla fine, il destino che era stato delineato già da qualche settimana si è avverato: i primi leak della rivista confermano che Ayashimon si è concluso e il suo ultimo capitolo debutterà su MangaPlus domenica 29 maggio 2022. Questo sarà il 25° per la serie, che si concluderà quindi con circa quattro volumi.

Al suo posto verrà serializzato il manga Aliens Area, ma adesso rischiano anche Mamore! Shugomaru e Doron Dororon, nelle stesse condizioni di Ayashimon.