Ayashimon: Weekly Shonen Jump punta molto sulla serie di Yuji Kaku, successo annunciato?

Solitamente la Shueisha si spende poco per le serie che stanno per partire sulla rivista Weekly Shonen Jump. Ci sono state poche eccezioni nel tempo, come quella dello sfortunato Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru. Ora il nuovo titolo ardentemente spinto dalla redazione potrebbe essere Ayashimon, manda di Yuji Kaku ora in partenza.

Yuji Kaku è un autore che si è fatto un nome negli ultimi anni. Allievo di Tatsuki Fujimoto, mangaka di Fire Punch e Chainsaw Man, ha ereditato dal suo maestro una certa vena che lo rende un autore diverso da quello che si vede solitamente su Weekly Shonen Jump. Jigokuraku - Hell's Paradise ne è una dimostrazione, un manga che diventerà anche un anime grazie al successo ottenuto. E come il suo maestro, anche il sensei Kaku ha deciso di passare da Shonen Jump+ a Weekly Shonen Jump, facendo il suo debutto nella famosissima rivista.

Ayashimon sarà pubblicato su MangaPlus da domenica 14 novembre alle ore 16 in inglese e sarà quello il suo debutto ufficiale, ma intanto in rete sono già fioccate tante fan art grazie ai primi spoiler trapelati. Non solo, perché la Shueisha ha già aperto un account ufficiale su Twitter per questa serie, molto prima del solito. In aggiunta, sembra che qualcosa a nome Ayashimon circolasse già da quest'estate, segno che la pubblicazione era già programmata da tempo, oltre le consuetudini di Shueisha.

Non resta che scoprire se la prima delle nuove serie di Weekly Shonen Jump sarà all'altezza delle aspettative o se sarà una delle altre due serie a conquistarsi un ruolo di primo piano sulla rivista di manga più famosa al mondo.