Azione e mistero nel trailer dell'OAV dI Strike The Blood IV

Dopo l'annuncio della nuova stagione di Strike The Blood, i fan della light novel scritta da Gakuto Mikumo hanno dovuto aspettare diversi mesi prima di avere ulteriori notizie dello show. In attesa di vedere le puntate inedite vi segnaliamo questo il trailer dell'OAV.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, l'anteprima ci fa vedere alcune delle scene che saranno presenti nell'OAV in cui troveremo i protagonisti Kojo Akatsuki, Yukina Himeragi, Asagi Aiba e Sayaka Kirasaka. A lavorare sugli episodi inediti sarà sempre lo studio d'animazione Connect, alla regia troveremo Hideyo Yamamoto, veterano della serie avendo diretto le altre stagioni dello show. La sceneggiatura sarà affidata a Hiroyuki Yoshino, mentre opening ed ending saranno eseguite rispettivamente da Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets e Risa Taneda.

L'OAV verrà trasmesso in streaming a partire dal prossimo 8 aprile, mentre la seconda parte sarà disponibile il 24 giugno, anche se ancora non abbiamo notizie riguardo un eventuale arrivo in Italia. Se cercate altre informazioni sull'anime, vi segnaliamo questo trailer di Strike The Blood, serie che segue le vicende di Kojo Akatsuki, studente del liceo diventato la reincarnazione del "Quarto Progenitore", vampiro dai poteri immensi che viene controllato dalla sua coetanea Yukina Himeragi. A fare da sfondo alle loro vicende è l'isola artificiale di Itogami, abitanti da ogni genere di essere sovrannaturale.