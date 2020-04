Dall'azione al romantico, quali sono i generi anime preferiti dai fan?

L'universo dell'animazione nipponica, come gli altri medium appartenenti al mondo della televisione e della distribuzione, è caratterizzato da una moltitudine di generi atti a soddisfare i gusti di qualsiasi fetta di pubblico. Ma quali sono i generi che gli appassionati di anime preferiscono guardare?

Un recente sondaggio ha provato a racchiudere in un grafico quali sono i target che i fan apprezzano maggiormente all'intero di una serie animata. Nella fattispecie, il diagramma in questione, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ha tentato di identificare quali sono i generi e sottogeneri che gli appassionati cercano all'interno di un'opera. Ogni serie, infatti, difficilmente tratta di un unico tema, per questo prendono in prestito più categorie per aumentare la varietà di un determinato titolo.

Il genere che riesce ad accomunare nel migliore dei modi più sottocategorie è la "commedia", complice anche le poche limitazioni del suo target. Ad ogni modo, gli appassionati si prestano spesso a sondaggi di questo stampo. Recentemente, infatti, la community ha discusso su quali sono i migliori antagonisti degli anime nonché le migliori scene per "interpretazione attoriale".

E voi, invece, ritenete questi dati attendibili? Fateci sapere cosa ne pensate condividendo nel riquadro dedicato ai commenti quali sono i vostri anime ideali in materia di genere.